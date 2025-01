Die ersten Burgenländer haben ihre Stimme für die Landtagswahl am 19. Jänner bereits abgegeben. Sie nutzten dafür den vorgezogenen Wahltag, der Freitagmittag mit der Öffnung des ersten Wahllokals in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) begann. Um Punkt 12 Uhr - das Schild mit Pfeil zum Wahllokal wurde gerade erst aufgestellt - spazierten dort schon die ersten Wähler zur Urne. Bis zum Abend nutzten insgesamt 34.267 Wahlberechtigte diese Möglichkeit.

Dies sind 13,68 Prozent aller Stimmberechtigten und bedeutet eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2020, als 27.580 (11,02 Prozent) den vorgezogenen Wahltag nutzten, teilte das Landesmedienservice mit. Die Stimmen werden am 19. Jänner gemeinsam mit den Wahlkarten und den am Wahltag abgegebenen Stimmen ausgezählt.

Besonders hoch war die Wahlbeteiligung am Freitag etwa in Badersdorf (40,96 Prozent) oder in Heugraben (30,80 Prozent). Niedrig fiel sie aus in Bruckneudorf (6,45 Prozent) sowie in Oberwart (6,76 Prozent). In Eisenstadt nahmen 6,98 Prozent den vorgezogenen Wahltag in Anspruch.