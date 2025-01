Hans Peter Doskozil - die burgenländische Anti-These

Die Wortmeldungen aus dem Burgenland werden wieder mehr und deutlicher werden. Dazu hat er auch Verbündete in anderen roten Landesparteien. Mit Max Lercher als Landesparteivorsitzender in der Steiermark sogar einen besonders engen Vertrauten.

Babler war auch nicht im Wahlkampf im Burgenland gewesen, was bei besagter ZIB2-Sendung hinterfragt wurde. Die trockene Antwort des Landeshauptmanns: Es wäre auch nicht der Wunsch seiner Landespartei gewesen, dass Babler ins Burgenland kommt. Womit Doskozil einmal mehr deutlich gemacht hat, dass ihn dieses Wahlergebnis nicht milder gestimmt hat, wenn es um die Parteizentrale in der Löwelstraße geht. Im Gegenteil.

Keine Abstrafung als Regierender

Aber es geht nicht nur um die Sozialdemokratie, der er einen Erfolgskurs vorgezeigt hat. Im Gegensatz zu allen anderen Landeshauptleuten wurde er von seinen Wählerinnen und Wählern nicht abgestraft. Während in anderen Bundesländern die 40-Prozent-Hürde nicht mehr erreicht werden konnte, kann Doskozil nach der Wahl 46,4 Prozent vorweisen. Und das mit einem Kurs, der nicht unumstritten ist.

Im Wahlkampf wurde er wegen seiner Wirtschaftspolitik, die mittlerweile die Bezeichnung "Doskonomics" trägt, von allen anderen Parteien scharf attackiert. Die sprachen von einem Weg in die Schuldenfalle, was er als halbwahr bis falsch abtat. Tatsächlich verfolgt der Burgenländer einen Kurs, der den Staat - in diesem Fall das Land - eingreifen lässt, wenn ihm die Privatwirtschaft nicht die richtigen Lösungen bietet. Dazu zählen Maßnahmen wie der Mindestlohn, das Anstellen von pflegenden Angehörigen, die Einrichtung von eigenen Verkehrslinien bis hin zu Beteiligungen, höhere Löhne für Ärzte, eine eigene Energiegemeinschaft für das ganze Bundesland, etc. Andere Bundesländer wundern sich, wie das geht. Er kontert in einem Interview, dass man eben wissen müsse, wo Schwerpunkte zu setzen sind.