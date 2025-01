Doskozils offene Rechnung

So manchem Politbeobachter sind die Szenen vor fünf Jahren noch deutlich vor Augen. Hans Peter Doskozil eroberte für die SPÖ im Burgenland die absolute Mehrheit und die damalige SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner jubelte so enthusiastisch mit ihm, dass niemand daran zweifelte, dass von nun an Eisenstadt und Wien in der Sozialdemokratie einen gemeinsamen Weg gehen. Drei Jahre später waren es die Zwischenrufe aus dem Burgenland gewesen, die Rendi-Wagner zu Fall brachten.