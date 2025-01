Anja Haider-Wallner: "Wer einfache Botschaften setzt, erzählt Märchen"

Solche Spekulationen helfen niemandem. Die Burgenländerinnen und Burgenländer dürfen nicht Opfer politischer Spielchen werden. Bei uns weiß man, was man kriegt: Bodenversiegelung stoppen, Ortskerne wiederbeleben, mehr Transparenz in der Politik. Ohne uns drohen Rückschritte, die unsere Lebensgrundlage gefährden.

Vielerorts gibt es Fake News und Kampagnen gegen die Grünen, die sich nicht positiv auf unser Image auswirken. Vor allem aus Deutschland schwappt viel zu uns herüber. Man sieht überall, dass Regierende abgestraft werden. Ich kann das zu einem gewissen Grad nachvollziehen, die Leute haben die Krisen der letzten Jahre einfach satt. Wenn dann die Grünen kommen und sagen, dass wir unser Leben massiv verändern müssen, wenn wir die Überlebensfähigkeit der Menschheit auf diesem Planeten sicherstellen wollen, können das viele nicht mehr hören, das ist ein Zuviel an Krisen. Ich glaube außerdem, dass einige unserer Wählerinnen und Wähler wegen der Coronapolitik abgesprungen sind. Es gibt immer Luft nach oben, im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, was man hätte anders machen können.

Wie groß ist die Gefahr, dass das Burgenland bei einem grünen Ausscheiden einen Schritt nach rechts macht?

Die Gefahr ist nicht nur gegeben, sie ist sogar sehr groß. Das Thema Asyl ist aufgrund der gegenwärtigen weltpolitischen Lage omnipräsent, die Menschen sind in Sorge. Ich würde mir auch wünschen, dass es in dieser Frage einfache Antworten und Lösungen gibt. Aber die gibt es nicht. Wer einfache Botschaften von einer Festung oder Mauer setzt, erzählt den Menschen Märchen. Wir sind an EU-Recht gebunden und wir haben Menschenrechte zu würdigen. Und ja, Sicherheit ist auch uns wichtig: Menschen die für ein Verbrechen verurteilt werden, sollen ihre Strafe absitzen und haben dann ihr Aufenthaltsrecht verwirkt. Und wer hier leben will, muss sich an unsere Regeln halten. Ohne uns Grüne verliert das Burgenland eine starke Stimme der Vernunft und Menschlichkeit, die es gerade in Zeiten wie diesen besonders braucht.

Die SPÖ kämpft um die Absolute, die Grünen um den Einzug – gibt es trotzdem Hoffnung auf „taktische“ Stimmen von SPÖ-Wählern, die die Grünen im Landtag sehen möchten, um so Blau-Schwarz zu verhindern?

Dass die Grünen das Zünglein an der Waage sind, wenn es drum geht, Blau-Schwarz zu verhindern, ist bekannt. Wenn uns das Stimmen bringt, nehmen wir diese und die damit verbundene Verantwortung dankend an. Egal ob es Stimmen von SPÖ, ÖVP oder auch NEOS-Wählern sind, die nicht wollen, dass ihre Stimme verfällt.