Koalitionsverhandlungen geplatzt: Wie reagieren Landespolitiker?

Der Absprung der Neos aus den Koalitionsverhandlungen im Bund kam auch für Politikerinnen und Politiker in den Bundesländern überraschend.

Im Burgenland wird am 19. Jänner gewählt, Doskozil zeigte sich über das Scheitern der Dreier-Koalition "nicht unglücklich. Ich war von Haus aus kein Freud dieser Koalition."

Man sollte nun also auch nicht damit liebäugeln, eine türkis-rote Regierung mit einem Mandat Überhang zu bilden: "Das wäre ein Schildbürgerstreich."

Er erneuerte die blaue Kritik an Bundespräsident Alexander Van der Bellen , der nicht der FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt hatte, sondern der ÖVP: "Das ist ein Abgehen von politischen Usancen, das es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat."

FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer merkte an , dass die Koalitionsverhandlungen zwischen "den inkompatiblen Parteien ÖVP, SPÖ und Neos von Anfang an zum Scheitern" verurteilt gewesen seien.

Markus Abwerzger, FPÖ-Landesparteiobmann in Tirol, merkte an: "Unsere Situation hat sich nicht geändert." Man werde nun zunächst "erste Reihe fußfrei" die Reaktionen von ÖVP und SPÖ abwarten. "Nun ist Karl Nehammer am Zug."

"Rücktrittsreif"

Für Abwerzger ist der ÖVP-Bundesparteiobmann "rücktrittsreif". Er appelliert an die ÖVP-Landeshauptleute, dass sie "nun ihre Macht spielen lassen".

Der Tiroler FPÖ-Chef verschließt sich Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP nicht: "Wenn Nehammer geht, ist alles möglich." Es gelte: "Nicht der Wahlsieger wechselt sein Personal, sondern der Wahlverlierer.