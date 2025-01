Seit meinem unfreiwilligen Abgang hat sich nichts geändert, die FPÖ ist ein Familienbetrieb und Karriereverein. Monatelang wurde gestritten, wer Spitzenkandidat werden muss. Aus der Not von Norbert Hofer hat man eine Tugend gemacht und versucht mit dem Glanz, den man ihm zuspricht, all die politischen und personellen Unzulänglichkeiten zuzudecken. Hofer steht vorne, aber es ist nichts dahinter.

Was meinen Sie?

Wir treten nicht an, um jemandem zu schaden. Aber die Frage einer Kandidatur hätte sich nicht gestellt, wenn die FPÖ Burgenland personell und inhaltlich anders unterwegs wäre.

Definitiv, die Gesinnung legt man ja nicht ab. In gewisser Hinsicht bin ich in der Gesinnung beharrlicher und konsequenter als viele, die bei der FPÖ antreten.

Ich habe keine offene Rechnung. Wir waren der Meinung, dass im politischen Spektrum etwas fehlt. Es ist einzigartig, dass weder der Spitzenkandidat der ÖVP noch der FPÖ im Landtag sind. Mir kommt vor, man betrachtet das Burgenland als Laufhaus und schaut, was man für sich persönlich karrieretechnisch herausholen kann.

Das klingt ein bisschen rachsüchtig. Dabei wollten Sie doch niemanden an Bord, der „Rachegelüste“ gegen andere Parteien oder Politiker hegt .

Auf alle Fälle, wir verschulden uns dafür mittlerweile schon. Der Ausbau funktioniert nur, wenn man Erneuerbare fördert und gleichzeitig fossile Energieträger zusätzlich besteuert. Das führt wirtschafts- und sozialpolitisch in den Abgrund. Wenn Doppelverdiener einen Wärmepreisdeckel brauchen, um finanziell durchzukommen, rennt etwas falsch.

Géza Molnár Der 40-jährige Eisenstädter hat in der FPÖ schon viele Ämter bekleidet. Er war Landesparteisekretär, Klubdirektor, Landtagsabgeordneter und Klubchef

Wenn es um Migration geht, sagt der Hausverstand, dass es zu viel ist und die Grenzen des Vertret- und Bewältigbaren längst überschritten sind. Dabei ginge es in erster Linie darum, geltendes Recht einzuhalten. Täte man das, wäre Migration kein Thema.

Zurück ins Burgenland: Was sagt der „Hausverstand“ zum Mindestlohn von aktuell rund 2.300 Euro und zur Migration?

Und der Mindestlohn?

Für Neueinsteiger soll er weg. Ich habe bei der jüngsten Erhöhung als einziger dagegen gestimmt. Er konkurrenziert die Privatwirtschaft, die Personalkosten in Land und Gemeinden laufen davon. Mit dem Mindestlohn geht es auch in Richtung Einheitslohn, was sich im öffentlichen Dienst auf die Motivation schlägt.

Trotz Ihrer Kritik an einem zentralen SPÖ-Projekt hat man bei Ihren Landtagsreden den Eindruck, der SPÖ oft näher zu stehen als der FPÖ oder ÖVP?

Ihr Eindruck täuscht, mein Abstimmungsverhalten zeigt keine Nähe zur SPÖ. Aber als freier Mandatar nehme ich mir die Freiheit, zu differenzieren. Natürlich ist die Lage nicht so rosig, wie es die SPÖ darstellt, aber wir leben auch nicht in einer roten Hölle, wie es FPÖ und ÖVP behaupten.