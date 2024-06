Burgenlands Ex-Blauer Molnár will mit eigener Liste bei Landtagswahl antreten

"Offen und schonungslos", so Géza Molnár Donnerstagmittag am Rednerpult des Landtag, "werde ich sagen, was ich mir denke". Thema war der anstehende Beschluss einer Novelle des Parteienförderungsgesetzes mit dem Kernstück einer Wahlkampfkosten-Obergrenze von 300.000 Euro.