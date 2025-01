Landtagswahl Burgenland 2025: „Liste Doskozil“ verfehlt Wahlziel und kann dennoch jubeln

Im SPÖ-Landtagsklub waren am Sonntag nur eine Handvoll Rotweinflaschen vorbereitet – so als gäbe es wenig zu feiern.

Doskozil ließ sich erst später im roten Klub blicken, die erste Hochrechnung verfolgte er gemeinsam mit seiner Frau Julia in seinem Büro. Dort hatte nur sein engstes Umfeld Zutritt – mithin keine Vertreter der Bundespartei .

Zur Erinnerung: Als Doskozil im Jänner 2020 die absolute Mehrheit holte, klopfte ihm noch die damalige SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner auf die Schulter – was sie später nicht vor Doskozil‘scher Kritik bewahrt hat.

Neben den SPÖ-Regierungsmitgliedern waren auch Landtagspräsident Robert Hergovich und die beiden Landesgeschäftsführer im Büro. An Doskozils Seite fanden sich auch sein Vorgänger und Mentor Hans Niessl und der neue steirische SPÖ-Landesparteivorsitzende Max Lercher , der zuvor das Renner Institut im Burgenland geleitet hat.

Dass er den „burgenländischen Weg“ mit mehr Staat und weniger privat den Genossinnen und Genossen in Wien und anderswo weiterhin mit Vehemenz ans Herz legen – oder aufdrängen – wird, darf also angenommen werden.

Es sei ihm „ein Stein vom Herzen gefallen“, gab Doskozil dann in einer ersten Stellungnahme unumwunden zu. Aber es wäre nicht Doskozil, hätte der schärfste Kritiker der Bundes-SPÖ nicht umgehend nachgelegt. Nämlich mit dem Hinweis, dass die burgenländische SPÖ prozentuell die stärkste Landesorganisation bleibt.

Dass die Grünen die erste Option sind, wurde am Sonntag in Parteikreisen nicht dementiert. Auch wenn die ORF-Wahlbefragung von Foresight/ISA am Sonntag ergeben hat, dass bei SPÖ-Wählern 29 Prozent eine Koalition mit der FPÖ bevorzugen, 20 Prozent mit ÖVP und nur 13 mit den Grünen.

Doskozil verlässt sich zwar auch auf Umfragen, mehr aber noch auf seinen politischen Instinkt.