Landtagswahl Burgenland: Der Wahlsonntag der Spitzenkandidaten

Am frühen Nachmittag werden sie dann bei den Parteien erwartet, bevor um 16 Uhr auch die letzten Wahllokale schließen und wenig später schon die erste Hochrechnung zu kommentieren ist.

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz wählt um 9.30 Uhr in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) und besucht unmittelbar danach die Messfeier in der Gemeinde. Anschließend ist noch ein Mittagessen zuhause geplant, bevor es am frühen Nachmittag nach Eisenstadt geht.

In Oberwart gibt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) um 10 Uhr im Gemeindesaal der Reformierten Kirche seine Stimme ab. Nach dem Mittagessen mit der Familie gibt es den traditionellen Besuch im Bezirksbüro der SPÖ und im Laufe des Nachmittags macht sich der rote Spitzenkandidat auf den Weg in die Landeshauptstadt - zunächst ins Rote Haus der Landespartei und dann ins Landhaus.

Sportlich startet FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer in den Wahlsonntag und setzt sich je nach Wetter auf das Mountainbike oder das Rudergerät. Seine Stimme hat Hofer bereits am vorgezogenen Wahltag abgegeben, begleitet am Wahlsonntag jedoch seine Frau Verena zur Stimmabgabe. Die erste Hochrechnung verfolgt der frühere Dritte Nationalratspräsident im FPÖ-Klub im Landhaus.

Grünen-Chefin Anja Haider-Wallner hingegen will sich nach dem Mattersburger Pfadfinderball am Vorabend zunächst ausschlafen und danach den Geburtstagsbrunch ihrer Cousine besuchen. Auch sie wird in den Klubräumlichkeiten gemeinsam mit den Parteikolleginnen und -kollegen der ersten Hochrechnung entgegenfiebern.

Schneider begleitet Listenzweite zur Stimmabgabe

Auch NEOS-Landessprecher Christoph Schneider war selbst bereits wählen, begleitet aber Listenzweite Stani Frank zur Stimmabgabe in Eisenstadt. Den Vormittag verbringt er noch mit seiner Partnerin und dem Hund, den Nachmittag dann mit dem pinken Team in der Landeshauptstadt im Parteibüro beziehungsweise später im Kulturzentrum.

Der Spitzenkandidat der "Liste Hausverstand" Géza Molnár geht zeitig am Morgen voraussichtlich mit seiner Tochter in Eisenstadt wählen und anschließend in die Kirche. Wenn das Wetter passt, macht er noch eine sportliche Laufrunde, bevor es zur Geburtstagsfeier seines Sohnes geht.