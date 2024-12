Christian Sagartz: „Die Umfrage wird sich als falsch erweisen“

Christian Sagartz geht am 19. Jänner als Spitzenkandidat der ÖVP in die burgenländische Landtagswahl. Oberstes Ziel ist es, die absolute Mehrheit von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dessen SPÖ zu brechen.

KURIER: Herr Sagartz, am 19. Jänner wird im Burgenland gewählt. Ist die Vorweihnachtszeit für Sie jetzt auch schon Wahlkampfzeit?

Christian Sagartz: Selbstverständlich, das gehört dazu.

Zuletzt ist eine Umfrage erschienen, die der ÖVP voraussagt, dass sie den zweiten Platz hinter der SPÖ an die FPÖ abgeben muss. Wie gehen Sie damit um?

Wenn ich mir die Umfragen der vergangenen Landtagswahlen anschaue , dann hat man etwa in Kärnten der ÖVP einen Totalabsturz prognostiziert. Am Wahltag gab es dann ein Plus. In Vorarlberg wurde zuletzt von einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ gesprochen. Dann hat die ÖVP ganz klar den ersten Platz errungen. Genauso wird es im Burgenland sein, diese Umfrage wird sich als falsch erweisen. Abgerechnet wird dann am Wahltag.

Hauptziel der ÖVP ist es, die absolute Mehrheit von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu brechen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingt?

Absolut zuversichtlich. Es ist auch klar, dass es das Ziel von allen anderen Parteien sein muss, diese Alleinherrschaft zu beenden. Das ist das Wichtigste. Wir wollen alle gemeinsam diese Zeit des Drüberfahrens, der Geldverschwendung, der Rekordverschuldung brechen. Ich möchte ein neues Miteinander, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen, die Programme vergleichen und einen neuen Weg für das Burgenland finden.