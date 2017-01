Er ist bekannt als der deutsche "Dr. House". Prof. Jürgen Schäfer leitet das "Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen" des Universitätsklinikums Marburg. Seit der Eröffnung 2013 haben dort mehr als 6000 Patienten Hilfe bekommen. Die meisten hatten, auf der Suche nach ihrer Krankheitsursache, eine medizinische Odyssee hinter sich – gut dokumentiert in einer Unzahl an Laborbefunden, Röntgen- oder MRT-Bildern, Arztbriefen etc. "Patienten, deren Krankenakten mehr als fünf Kilogramm wiegen, sind bei uns keine Seltenheit", sagt Schäfer.

Nichts zu übersehen – das ist die Herausforderung für Schäfer und sein Team. Und das Studium der Krankenakte samt dem Durcharbeiten von Fachartikeln und Datenbanken dauert in der Regel mehrere Tage.

Foto: /IBM Hier soll jetzt das "kognitive Assistenzsystem" Watson Health Hilfe bieten: Dieses "mitlernende" Computersystem von IBM versteht unstrukturierte Texte in natürlicher Sprache: Arztbriefe, Befunde verschiedenster Labors, Bilddaten, Videos etc: Das System kann die Daten erfassen und interpretieren – aber immer basierend auf menschlichem Wissen, das schon in das System eingespeist worden ist. Und es lernt mit jedem Fall dazu. In Marburg sollen anonymisierte Antworten von Patienten aus einem Arzt-Patienten-Gespräch an "Watson Health" weitergeleitet werden – und das System erstellt mit Quellenangaben Hypothesen für die Erkrankungsursache. "Um auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben, müsste ein Arzt jede Woche einen Artikelstapel in der Höhe von 1,5 bis 2 Metern lesen", sagt Univ.-Prof. Gerald Gartlehner vom Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie der Donau-Uni Krems. "Das ist unmöglich. Vielfach fehlt in der Medizin ein effizientes Wissensmanagement – das läuft teilweise noch wie vor 20 bis 30 Jahren."

Aktuelles Wissen

"Solche Systeme übernehmen das Wissensmanagement, das ein einzelner Mensch nicht mehr leisten kann", sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger: "Und sie sind ein Schub für eine Medizin, die immer auf dem aktuellen Wissen basiert (evidenzbasierte Medizin)". Systeme wie Watson könnten auch die elektronische Gesundheitsakte ELGA unterstützen: "Sie können aus diesen Daten das wirklich Wichtige herausfiltern."

Arzt bleibt unersetzbar

Den Arzt werden solche Systeme nie ersetzen können, betont Bachinger: "Es wird nicht so sein, dass in fünf Jahren die Patientenaufnahme ein Verwaltungsbeamter durchführt, dieser die Symptome eingibt und dann ein Papierstreifen rauskommt, auf dem ,Blinddarmentzündung‘ steht. Der Arzt wird immer die leitende Position innehaben." Und das beginne schon mit der Dateneingabe: "Gebe ich Müll ein, kommt Müll raus. Solche Systeme werden immer nur ein Werkzeug sein. Und ich hoffe, dass sie den Ärzten mehr Zeit für die menschliche und kommunikative Beziehung zu den Patienten geben."

Das sieht auch Onkologe Univ.-Prof. Christoph Zielinski so: "Diese Maschinen werden die Ärzte nicht wegrationalisieren. Alleine in der Krebsmedizin sind 6000 neue Wirkstoffe in Erprobung, die sich jeweils gegen ganz spezielle molekulare Veränderungen der Krebszellen richten. So etwas kann sich kein Mensch merken. Diese Systeme bedeuten keine Gefährdung der Ärzte, sondern eine Erleichterung."

