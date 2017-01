122 Jahre alt wurde der Mensch mit dem bisher längsten dokumentierten Lebensalter – die 1997 gestorbene Französin Jeanne Calment. Können Menschen – theoretisch – unbegrenzt leben oder gibt es eine Obergrenze? Darüber ist sich die Wissenschaft uneins. Der Molekularbiologe Univ-Prof. Günter Lepperdinger leitet an der Universität Salzburg die Arbeitsgruppe Stammzellenalterung und ist Spezialist für Alterungsvorgänge.

KURIER: Wird der Mensch eines Tages unsterblich?

Günther Lepperdinger: Er ist es de facto. In der Evolution geht es nicht um das Individuum, sondern um die Art. Der Körper gibt die Information für Körperbau und -funktionen mittels Ei- und Samenzellen weiter. Damit bleibt Information unsterblich, der Körper ist nur Vehikel. Das biologische System ist durch Fortpflanzung auch dynamisch. Wenn Sie daraus ein statisches, „ewig lebendes“ System machen, könnte das bei geänderten Umweltbedingungen schnell dazu führen, dass die Art ausstirbt.

Wieso?

Wir sind dafür nicht konstruiert: Römische Brücken wurden gebaut, um Tausende Jahre Verkehrsbelastung zu überstehen. Aber ein starkes Erdbeben kann die Brücke in einem Moment zerstören, die gesamte Information ist dann weg. Ein Mensch, der theoretisch ewig lebt, kann vom Blitz getroffen werden oder einen Unfall haben. Außerdem wird bei der Fortpflanzung Information gemischt und so können sich Individuen immer gut an die momentane Zeit und den momentanen Ort anpassen. Auch das würde bei längeren Fortpflanzungsabständen wegfallen – abgesehen von allen anderen Problemen, die bei älteren Eltern trotz Hilfe durch die Reproduktionsmedizin auftauchen können.

Warum ist – zumindest derzeit – unsere Lebensspanne mit maximal 120 Jahren begrenzt?

Wenn ich gefragt werde, woran sehr alte Menschen sterben, sage ich plakativ: sie ersticken. Die Lunge besteht aus sehr feinen Strukturen. Bei alten Menschen ist die Lunge jenes Organ, dessen Funktion am stärksten abnimmt. Irgendwann bekommen die Körpersysteme zu wenig Sauerstoff, um die volle Funktion aufrechterhalten zu können. Damit fehlt aber auch den Stammzellen die Energie für Regeneration. Und es fehlt die Energie für Reinigungsprozesse in den Zellen. Hochbetagte, grundsätzlich gesunde Menschen sterben an Altersschwäche – Hauptgrund ist der Sauerstoffmangel. Wenn jetzt manche behaupten, sie wollen die Erneuerungskapazität der Stammzellen im Alter erhöhen, dann sage ich: für solche Ansätze ist es zu früh. Noch können wir die Lunge nicht ersetzen bzw. ihre Funktionsdauer verlängern.

Einer der Durchbrüche von 2016 war, dass genetisch veränderte Mäuse alternde Zellen vernichten konnten.

Maus und Mensch sind derselben Umwelt ausgesetzt, haben ähnliche Stressfaktoren. Dass trotzdem wir länger leben, hängt damit zusammen, dass wir in vielen Bereichen schon optimiert sind. Wir haben bereits Mechanismen, die man in Mäusen jetzt eingebaut hat. Für die Natur sind 40 bis 50 Lebensjahre des Menschen wichtig für die Fortpflanzung – das ist die Gewährleistungszeit. Alles danach ist geschenkt. Jede Lebenszeitverlängerung läuft über Evolution: Leben Sie um zwei Jahre länger, erhöht sich auch das Risiko, dass Stammzellen zu Krebszellen entarten – deshalb muss der Körper parallel eine Krankheitsresistenz aufbauen – dieser Prozess benötigt Generationen.

Wird dann der bisher kontinuierliche Zuwachs bei der Lebenserwartung geringer?

Obwohl die Weltbevölkerung stark zugenommen hat, ist die Zahl der Menschen, die älter als 115 oder 120 alt sind, nicht weiter gestiegen. Wenn es gelingt, die sozialen und ökonomischen Lebensbedingungen weiter zu verbessern, werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Jahrzehnte eine steigende Lebenserwartung sehen, aber dann wird die Kurve abflachen – das ist derzeit das wahrscheinlichste Szenario.



Aber wie könnte man erreichen, dass zumindest mehr Menschen 122 Jahre alt werden?

Sie könnten wie bei einem Atomkraftwerk vorgehen. Die Hülle mag 50 Jahre alt sein, aber innen reparieren sie beim Auftreten eines möglichen Fehlers sofort. Sie untersuchen also viel mehr, viel früher – eine Garantie auf langes Leben ist das aber nicht. In Wahrheit müssten Sie schon bei Gesunden mit Austausch und Reparatur beginnen. Aber dazu gibt es keine Regularien: Was therapieren wir, wenn jemand gesund ist? Auch wäre das ein teures Minderheitenprogramm. Mein Ansatz für die gesamte Bevölkerung ist: Durch mehr Wissen über Prävention und Lebensstil – damit muss man in der Volksschule beginnen – übernehmen Menschen früh Verantwortung für ihren Körper, achten auf ihn. Wozu ein ungesunder Lebensstil führen kann, sieht man in den USA: Dort ist die Lebenserwartung im Sinken.



