Österreicher pfeifen auf Greta und reisen mit dem Flugzeug

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien ist im Jänner überhaupt gleich um 14,4 Prozent auf 2,1 Millionen Reisende gestiegen.

Die gesamte börsenotierte Flughafen-Wien-Gruppe mit dem Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete ebenfalls ein Plus von 14 Prozent auf 2,5 Mio. Reisende.

Das zeigt ganz deutlich, was die Menschen in der Praxis von den Forderungen der diversen Öko-Bewegungen halten.

Das war schon im Vorjahr so. Am Standort Wien knackte der Flughafen Wien 2019 erstmals in seiner Geschichte die 30-Millionen-Grenze und zählte mit 31.662.189 Passagieren um 17,1 Prozent mehr Reisende als 2018.