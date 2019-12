Keinen Schritt weiter: Klimagipfel wird zum befürchteten Fiasko

Zur Stunde wird bei der 25. Klimakonferenz in Madrid noch verhandelt, Fortschritte wird es aber nicht geben.

Einige Industrieländer, darunter Deutschland, machen noch Druck, doch noch ein herzeigbares Schlussdokument verabschieden zu können, doch eine Einigung scheitert an Schwellenländern wie Brasilien, die Klimaschutzmaßnahmen finanziell höher abgegolten haben wollen.

Sie seien schließlich nicht für die bisherige Menge an Treibhausgasen verantwortlich, die seit mehr als hundert Jahren in die Atmosphäre ausgestoßen wurde.

Besonders groß ist inzwischen die Diskrepanz zwischen dem, was die Politik willig ist, zu tun, und was die Wissenschaft darlegt, was unbedingt notwendig ist.

Das zeigt sich insbesondere beim wesentlichsten Punkt der Diskussion: Wie viel Kohlendioxid darf in diesem Jahrhundert noch maximal in die Atmosphäre emittiert werden, um das von allen Staaten versprochene Ziel, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 °C zu begrenzen, einzuhalten?

Zehn Jahre für das 1,5°-Ziel

Die Antwort haben die Forscher des Weltklimarates IPCC schon bei ihrem 1,5 °C-Spezialreport gegeben: Mit Stand 2018 sind das 580 Milliarden Tonnen (580 Gt, Gigatonnen).

Und wieviel Treibhausgase wurden 2018 emittiert? Etwa 55,3 Milliarden Tonnen. Bei gleichbleibendem Ausstoß bleiben also nur mehr rund 10 Jahre Zeit.