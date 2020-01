Nachtzug Wien - Brüssel: Warum er mehr als 14 Stunden braucht

14 Stunden und 17 Minuten fährt der ÖBB-Nightjet von Wien nach Brüssel. Abfahrt ist um 20:38 am Wiener Hauptbahnhof, um 10:55 erreicht der Zug seine Endstation Bruxelles Midi, den größten Bahnhof Belgiens im Süden Brüssels. In der belgischen Hauptstadt kommt er allerdings schon zehn Minuten vorher an, nämlich am Bahnhof Bruxelles Nord.

Belegte Trassen

Doch wieso braucht der Zug für die rund 1.100 Kilometer mehr als 14 Stunden? „Das liegt an den Trassen, die wir bekommen haben“, sagt ÖBB-Sprecher Robert Lechner. In der Nacht sind derzeit viele Trassen bereits belegt, weshalb der Zug immer wieder längere Aufenthalte hat.

Die 14 Stunden und 17 Minuten sind laut Lechner zunächst einmal ein Anfang. Da man das Projekt Nachtzug nach Brüssel rasch habe umsetzen wollen, habe man diese Fahrzeit akzeptiert. „Es gibt bereits Gespräche, dass wir künftig andere Trassen erhalten“, sagt Lechner. Ansprechpartner sind die Deutsche und die Belgische Bahn.

Fahrplanwechsel

Ziel ist es, die Strecke um eine Stunde rascher zurückzulegen. Möglich könnte das mit dem nächsten Fahrplanwechsel, der im Dezember 2020 stattfindet, werden. Der Zug soll früher abfahren und damit früher ankommen. Die derzeitige Ankunftszeit ist für Geschäftsreisende nicht ideal. Dass das möglich ist, weiß man bei den ÖBB aus Erfahrung: Bis 2003 habe es bereits einen Nachtzug zwischen Wien und Brüssel gegeben, der Zug ist um 1,5 Stunden kürzer gefahren.