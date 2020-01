"Wie Klassenfahrt": EU-Abgeordnete im ersten Nachtzug nach Brüssel

Mit einem roten Teppich wurden am Montagvormittag in Brüssel nicht etwa Filmstars empfangen, sondern EU-Abgeordnete aus Wien. Bereits lange vor der für elf Uhr erwarteten Ankunft des ersten Nachtzuges aus Wien seit 2003 hatten sich Journalisten, Schaulustige, Politikerkollegen und sogar eine Musikkapelle am Bahnhof eingefunden.