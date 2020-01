Von Wien nach Brüssel: Lieber schnell oder klimaschonend?

Am Sonntag ist es soweit. Dann rollt um 20:38 Uhr der erste ÖBB-Nachtzug von Wien nach Brüssel. Geplant sind zwei Nachtzüge pro Woche. Neben Sonntag am Mittwochabend. Die ÖBB wollen so der Flugbranche Konkurrenz machen.

Schließlich ist die Strecke Wien-Brüssel eine Top-Destination für Politiker, Lobbyisten und Manager. Außerdem trifft man den Zeitgeist. Bahn fahren gilt als grün.

Der KURIER vergleicht aus diesem Grund einzelne Verkehrsträger auf dieser Strecke. Mit Greenpeace und dem Umweltbundesamt wurden Flugzeug, Bahn, Bus und Auto untersucht. Analysiert wurden der -Verbrauch pro Kopf, die Reisekosten, die ungefähre Distanz von Stadtmitte zu Stadtmitte und die Reisedauer. Die Daten in der Tabelle beinhalten Hin- und Rückreise. An- und Abreise zum Flughafen und Bahnhof wurden nicht berücksichtigt.