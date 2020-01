Wie im Film: Neue Horror-Studie zum Klimawandel

Sie liest sich wie das Drehbuch zum Weltuntergangsfilm " Interstellar": Die neue Studie der global tätige Unternehmensberatung McKinsey „Climate risk and response“.

Der Klimawandel ist mehr als eine ernste Bedrohung für die Weltwirtschaft. Wohlstand und Existenz von hunderten Millionen Menschen sind in Gefahr.

Grund: Gegenmaßnahmen bleiben aus

Das Institut geht davon aus, dass weltweite die Emission klimaschädlicher Stoffe steigen und Gegenmaßnahmen weitgehend ausbleiben.

Unter diesen Voraussetzungen würden bereits in zehn Jahren hunderte Millionen Menschen in Regionen leben, in denen tödliche Hitzewellen drohen.

Betroffen wären vor allem Landwirtschaft, Baugewerbe und Bergbau. Dieser Befund betrifft alle Länder, in denen ein Großteil der Wirtschaftsleistung im Freien erarbeitet wird.

Weltweit gefährde dies vier bis sechs Billionen Dollar an Wertschöpfung.

Besonders betroffen: Indischer Subkontinent