Flugscham? So können wir künftig in die Luft gehen

Nur 2,7 Prozent der weltweiten Emissionen des klimaschädlichen Kohlendioxids CO 2 stammen von der Luftfahrt. Trotzdem ist das Fliegen – angespornt von der Fridays for Future-Bewegung – in Verruf geraten. Nicht ganz zu Unrecht. Denn das in großen Höhen emittierte CO 2 hat eine etwa drei Mal so starke negative Klimawirkung wie bodennahes Kohlendioxid.

Airlines weltweit sind denn auch beunruhigt und versuchen die Passagiere mit Gegenstrategien positiv zu stimmen. Wichtigstes Instrument dabei ist derzeit das „Freikaufen“ von den Emissionen. Kunden können beim Buchen eines Fluges – etwa bei Austrian oder der Lufthansa – für die CO 2 -Emissionen auf der jeweiligen Strecke zahlen.