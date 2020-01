"Mit Lufttaxis können wir Menschen von Staus befreien"

Am Anfang waren die Jetsons. In der Zeichentrickserie aus den 1960er-Jahren bewegt sich die vierköpfige Familie samt Hund Astro und Roboter Rosie in einem fliegenden Auto fort. Für den aus Deutschland stammenden Sebastian Thrun, der bei Google selbstfahrende Autos entwickelte, war damit schon alles vorweggenommen, wie er auf der Innovationskonferenz DLD in München erzählt.

"Wenn wir Autos 500 Meter in die Luft bekommen, können wir Menschen von Staus und verstopften Straßen befreien", sagt Thrun. Heute leitet er das von Google-Gründer Larry Page mitfinanzierte Start-up Kitty Hawk, das autonom fliegende elektrische Fluggeräte herstellt. Der KURIER hat mit ihm über den Verkehr der Zukunft gesprochen.