600 Passagiere aus China landen weiterhin jede Woche in Wien

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Inkubationszeit der Krankheit bis zu 14 Tage betragen kann. Dann ist das Virus zwar bereits ansteckend, die Patienten fühlen sich aber noch nicht krank und zeigen keine Symptome.

Internationale Einreisestopps

In den USA wurden Ausländern, die sich in den vergangenen zwei Wochen in China aufgehalten haben, bereits am Sonntag die Einreise verboten. Präsident Donald Trump wurde dafür heftig kritisiert. Ausnahmen gebe es für enge Familienmitglieder von US-Bürgern und Ausländer mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung.

US-Bürger, die sich in der chinesischen Provinz Hubei aufhielten, sollen zudem zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt werden. Reisende aus anderen Teilen Festland-Chinas werden gebeten, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben. Es handle sich dabei um „vorbeugende Maßnahmen“, das Risiko in den USA sei gering.

Alle Flüge aus China werden an sieben US-Flughäfen umgeleitet und dürfen nur noch am New Yorker JFK-Flughafen, in Chicago, San Francisco, Seattle, Atlanta, Honolulu und Los Angeles landen.

Zuvor hatten bereits mehrere Staaten Abschottungsmaßnahmen gegen China bekanntgegeben. Singapur und die Mongolei gaben bekannt, keine Chinesen oder Reisende aus China mehr ins Land zu lassen. Auch Österreich erhöhte seine Sicherheitsstufe und gab eine partielle Reisewarnung für die Krisenregion in China aus.