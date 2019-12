Aufreger Greta: Kapsch-Interview im KURIER schlägt Wellen

Ohne den Kontext zu berücksichtigen wird dabei ein Satz herausgepickt. Fazit: Kritik an der Aktivistin zählt offenbar als Lästerung und wiegt für ihre Anhänger in der Twitter-Gemeinde schwerer als ein positives Bekenntnis zum Klimaschutz an sich.

Das vollständige Kapsch-Zitat im KURIER-Interview lautet nämlich: " Greta Thunberg ist für mich eine PR-Story. Aber die Sache selbst ist in Ordnung. Das hat wieder ein paar Dinge in Bewegung gesetzt."

Kapsch stellt im Interview somit die Maßnahmen der Klimaschutz-Bewegung in Frage, nicht deren Ziel an sich. Er kritisiert in der Folge, wenn Demonstrationen den Verkehr in den Städten lahmlegen.

Hauptsache: Aufregen!

Gemeint ist: Die klimaschädlichen Emissionen durch Staus sind natürlich größer, als wenn der Verkehr in der Stadt fließt. Das ist einem Verkehrstelematik-Experten natürlich bewusst, so war die Aussage auch gemeint, dass die Art und Weise, wie die Demos abgehalten werden, nicht zur Zielsetzung passt, CO 2 zu reduzieren.

Viele der Twitter-Kommentatoren verstehen die Passage aber (irrtümlich oder bewusst?) ganz anders; nämlich so, als störe sich Kapsch an der Verkehrsbehinderung und an den Demos an sich.

Niemandem scheint aufzufallen, dass die reflexhafte Twitter-Aufregung damit eigentlich genau seine Aussage bestätigt: " Greta Thunberg ist eine PR-Story". Sie wird dazu gemacht, von beiden Seiten gleichermaßen, ihren Anhängern und Hassern.

Inkompetenz auf allen Ebenen

Sonst wäre auch der Deutschen Bahn aufgefallen, dass sie eigentlich in ihrer prominenten Kundin Greta Thunberg das perfekte werbliche Aushängeschild gefunden hätte. Und selbst überfüllte Züge ließen sich noch irgendwie zur Erfolgsstory umdeuten (ausgefallene Züge sind freilich ein anderes Thema). Inkompetenz, auf allen Ebenen.

Wem es doch eher um die Inhalte geht oder gar interessiert, warum Kapsch eine komplette Energiewende in Österreich in den nächsten zehn Jahren technisch für machbar hält und was dafür nötig wäre, dem sei das KURIER- und SchauTV-Interview ans Herz gelegt.