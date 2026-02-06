Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Freitag wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand US-Vizepräsident James Vance getroffen. Das Treffen nutzte sie, um die Stärke der amerikanisch-italienischen Beziehungen zu bekräftigen - trotz Kontroversen in Italien rund um die Präsenz von US-Sicherheitskräften bei den Spielen. An dem Treffen nahm auch US-Außenminister Marco Rubio teil.

"Sie sind zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hier, aber es ist auch eine Gelegenheit für uns, über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen", sagte Meloni nach der Begrüßung der beiden US-Vertreter in der Präfektur von Mailand laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.