Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina liefern täglich neue Entscheidungen, Medaillen und Highlights. Im KURIER-Ticker finden Sie die wichtigsten Ergebnisse und Ereignisse kompakt.
Der KURIER begleitet die Olympia-Bewerbe und hält Sie über alle Entwicklungen aus Italien auf dem aktuellen Stand.
-
Meloni empfängt Vance und Rubio
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Freitag wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand US-Vizepräsident James Vance getroffen. Das Treffen nutzte sie, um die Stärke der amerikanisch-italienischen Beziehungen zu bekräftigen - trotz Kontroversen in Italien rund um die Präsenz von US-Sicherheitskräften bei den Spielen. An dem Treffen nahm auch US-Außenminister Marco Rubio teil.
"Sie sind zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hier, aber es ist auch eine Gelegenheit für uns, über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen", sagte Meloni nach der Begrüßung der beiden US-Vertreter in der Präfektur von Mailand laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.
-
So ging es Vonn im ersten Training
Lindsey Vonn hatte am Freitag den ersten Trainingslauf in Cortina seit ihrem Kreuzbandriss. Die US-Amerikanerin fuhr mit einer Schiene und hatte keine großen Probleme.
-
Als aus Franz Klammer der Kaiser von Österreich wurde
Am Donnerstag war es 50 Jahre her, dass Franz Klammer am Patscherkofel bei Innsbruck die Goldmedaille gewann. KURIER-Sportreporter-Legende Wolfgang Winheim erinnert sich.
-
Die Eröffnungsfeier in der Scala di Calcio
Das Giuseppe-Meazza-Stadion ist 100 Jahre als und eines der berühmtesten Bauwerke des Kontinents. Ein Besuch in der Heimstätte von Inter Mailand und AC Milan.
-
Olympia 2026 von A bis Z
Von Antholz bis Zuschauer, scrollen Sie durch das ABC dieser Winterspiele.
-
Was man über Olympia wissen sollte
Freitag Abend werden die Winterspiele in Italien feierlich eröffnet. Alle Fragen und Antworten zu den Olympischen Winterspielen 2026.
-
Goldjagd: Österreichs größte Stars ohne Olympia-Medaille
Einige sonst erfolgreiche Österreicher gingen in ihrer Karriere bei Olympischen Winterspielen bisher leer aus. Wer wird in Mailand-Cortina für die Premiere sorgen?
-
Stoss bleibt IOC-Mitglied bis 2030
Trotz des Erreichens des Alterslimits von 70 Jahren im heurigen Kalenderjahr ist die Amtszeit von Karl Stoss als IOC-Mitglied um vier Jahre verlängert worden. Wie ein gleichaltriger Südafrikaner wurde Stoss aufgrund seiner Funktion als Leiter der Programm-Kommission die Bestellung bis 2030 gewährt, teilte das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch mit. Stoss ist seit 2016 IOC-Mitglied, 2024 wurde er wiedergewählt, von 2009 bis 2025 war der Vorarlberger ÖOC-Präsident.
-
Bobpilotin Beierl: "Der Knochen hält"
Eine Woche nach ihrer Fußoperation ist Katrin Beierl am Mittwoch wieder im Bob gesessen. „Der Knochen hält und es sind keine Schmerzen, aber der Kopf lässt dich noch nicht voll drauf steigen. Wir haben noch Zeit, dass wir da mental drüber kommen“, sagte die Niederösterreicherin im Ziel der Olympiabahn in Cortina zur APA. Am Donnerstag dürfe sie noch einmal sitzend starten, bei den offiziellen Trainings ab 12. Februar müsse sie den Schlitten wieder selbst bewegen.
-
Dopingfall in Italien. Auch ein Österreicher ist betroffen.
Die italienische Biathletin Rebecca Passler wurde überführt. Ihr Freund ist der ÖOC-Athlet Dominic Unterweger.
-
Ski-Legenden Tomba und Compagnoni entzünden Feuer
Die italienischen Ski-Ikonen Alberto Tomba und Deborah Compagnoni werden anlässlich der Eröffnung am Freitag die olympischen Feuer der Winterspiele Mailand/Cortina entzünden. Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Mittwoch. Der 59-jährige Tomba und die 55-jährige Compagnoni sind beide dreifache Olympiasieger und zählen zu den populärsten italienischen Wintersportlern ihrer Generation.
Tomba werde das Feuer in Mailand bei der offiziellen Eröffnungsfeier entzünden, hieß es in dem Bericht, Compagnoni das zweite Feuer auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo. Von den Veranstaltern bestätigt wurde das vor der Zeremonie aber noch nicht.
-
Schlechte Nachrichten von Vanessa Herzog
Die Rückenprobleme von Vanessa Herzog haben sich wenige Tage vor Beginn der Eisschnelllauf-Bewerbe der Olympischen Spiele gravierend verschlechtert. Die Kärntnerin musste das Training am Mittwoch in Mailand unter heftigen Schmerzen abbrechen. Ihre Teilnahme über 1.000 m am Montag ist laut Angaben ihres Ehemanns und Trainers Thomas Herzog „eher unwahrscheinlich“.
„Es wird von Tag zu Tag tendenziell schlechter, in der Zwischenzeit kann ich kaum mehr eine Runde fahren, vor allem in der Kurve komme ich nicht in Position. Wenn wir nicht bei den Olympischen Spielen wären, würde ich nicht versuchen, unter allen Umständen zu starten“, sagte Vanessa Herzog. Die zweimalige Olympia-Vierte war am vergangenen Samstag nach dreiwöchiger Zwangspause wegen einer Bandscheibenvorwölbung samt beidseitiger Entzündung des Iliosakralgelenks auf das Eis zurückgekehrt.
-
Kriechmayr im ersten Training stark
Der Österreicher Vincent Kriechmayr machte im ersten Training auf der Stelvio in Bormio einen starken Eindruck. Trotz mehrerer Bremsschwünge kam er auf Rang sechs. Schrecksekunde für Raphael Haaser.
