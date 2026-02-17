Bronze: Svancer springt zur Olympia-Medaille

Matej Svancer hat seine Medaille! Der 21-jährige Österreicher belegte im Big-Air-Bewerb der Freeskier den 3. Platz und jubelte über Bronze. Gold bei dichtem Schneefall ging an den Norweger Tormod Frostad, Silber an den US-Amerikaner Mac Forehand.

Svancer war topmotiviert, wollte die Medaille nach Platz sieben im Slopestyle unbedingt. Und der gebürtige Tscheche startete gut. Mit 91,75 Punkten lag er nach dem ersten Run auf Platz 5. Weil sich auch die Konkurrenz bärenstark präsentierte in diesem Finale. Svancer musste sich also steigern - und tat das. Im zweiten Lauf zeigte er einen Trick, den noch keiner vor ihm in einem Wettbewerb gezeigt hatte. Mit 95,25 Punkte verbesserte er sich auf Rang drei. Gold hing nach zwei perfekten Sprüngen von Frostad zu diesem Zeitpunkt schon sehr hoch.

Seine Medaille hatte Svancer schon vor seinem letzten Versuch fix in der Tasche. Er riskierte voll - und steigerte sich noch einmal auf 96 Punkte. Doch mehr als Bronze war nicht mehr drinnen.