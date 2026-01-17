Österreicher landet auf einem Ski und wird Zweiter

Matej Svancer und Lara Wolf haben am Samstag beim Weltcup der Freeskier in Laax im Slopestyle aufgezeigt und kurz vor Olympia Podestplätze errungen. Der 21-jährige Svancer musste sich nach zwei Final-Runs mit 84,08 Punkten nur knapp dem Norweger Birk Ruud (85,08) beugen, Dritter wurde der Kanadier Evan McEachran (82,70). Wolf kam mit 67,85 Punkten auf den dritten Rang hinter der Chinesin Eileen Gu (85,13) und der US-Amerikanerin Marin Hamill (71,38).

Svancer hatte eine Einlage erster Klasse hingelegt, im zweiten Run verlor er beim ersten Kicker während einer Drehung im Flug einen Ski, setzte auf dem anderen aber sicher und sturzlos auf. Der Podestplatz war bereits festgestanden. "Ich bin froh, dass ich die Aktion mit dem verlorenen Ski gut überstanden habe, denn das war nicht so chillig, wie es vielleicht ausgesehen hat", sagte Svancer. Mit der Performance im ersten durfte er zufrieden sein. Es sei ein cooler Kurs mit einem guten Flow gewesen. "Ich habe versucht, einen kreativen Run zusammenzustellen, und das ist auch gut aufgegangen." Im Big Air war Svancer im Dezember Dritter in Peking.

Wolf: "Ich bin bereit"

Die 25-jährige Wolf fuhr erstmals in dieser Saison im Freeski auf das Stockerl. "Es war heute nicht einfach, weil sich vor dem Finale nur vier Trainingsläufe ausgegangen sind und auch der stark drehende Wind eine Herausforderung gewesen ist", meinte sie. Kurz vor Olympia fühle sich der Podestplatz gut an. "Es ist eine Bestätigung, dass ich bereit bin." Im Slopestyle war sie in diesem Winter zuvor bereits Fünfte im November auf dem Stubaier Gletscher, im Big Air lief es mit den Rängen 16 und 23 noch nicht so gut.