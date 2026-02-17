Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Spielen in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. "Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett", schrieb die 41-Jährige auf X.

Vonn: "Kann noch nicht stehen"

"Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein." In den USA folgen weitere Operationen.