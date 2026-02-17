Nordische Kombination: Österreich nach Springen auf Medaillenkurs

Nach der Silbermedaille von Johannes Lamparter auf der Normalschanze liegen Österreichs Nordische Kombinierer auch auf der Großschanze auf Medaillenkurs. Der 24-jährige Lamparter belegte im Skispringen Rang zwei und geht mit acht Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto in das Langlaufrennen.

Der Tiroler zeigte sich "zufrieden" mit seinem Sprung und spricht von einer "guten Ausgangslage". Auf die starken Norweger Andreas Skoglund und Jens Luraas Oftebro hat Lamparter acht bzw. 14 Sekunden Vorsprung.