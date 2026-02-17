Wintersport

Nordische Kombination: Österreich nach Springen auf Medaillenkurs

Johannes Lamparter liegt nach dem Skispringen bei der Nordischen Kombination auf Medaillenkurs. Acht Sekunden fehlen dem Tiroler aktuell auf Olympia-Gold.
17.02.2026, 11:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

NORDIC COMBINED-OLY-2026-MILANO CORTINA

Nach der Silbermedaille von Johannes Lamparter auf der Normalschanze liegen Österreichs Nordische Kombinierer auch auf der Großschanze auf Medaillenkurs. Der 24-jährige Lamparter belegte im Skispringen Rang zwei und geht mit acht Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto in das Langlaufrennen. 

Der Tiroler zeigte sich "zufrieden" mit seinem Sprung und spricht von einer "guten Ausgangslage". Auf die starken Norweger Andreas Skoglund und Jens Luraas Oftebro hat Lamparter acht bzw. 14 Sekunden Vorsprung.

Kampfansage von ÖSV-Star Lamparter: "Ich bin in der Form meines Lebens"

Nur zwei Sekunden Rückstand auf die Bronze-Medaille hat Thomas Rettenegger als Vierter, der bei seinem Sprung zwar die Tageshöchstweite lieferte, aber die Landung verpatzte. Sein Bruder Stefan startet von Rang elf in die Loipe und weist einen Rückstand von 1:08 Minuten auf: "Das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe." 

Das Langlaufrennen startet um 13:45 (live ORF1).

Olympische Winterspiele
kurier.at, pres  | 

Kommentare