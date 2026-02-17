Nordische Kombination: Österreich nach Springen auf Medaillenkurs
Nach der Silbermedaille von Johannes Lamparter auf der Normalschanze liegen Österreichs Nordische Kombinierer auch auf der Großschanze auf Medaillenkurs. Der 24-jährige Lamparter belegte im Skispringen Rang zwei und geht mit acht Sekunden Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto in das Langlaufrennen.
Der Tiroler zeigte sich "zufrieden" mit seinem Sprung und spricht von einer "guten Ausgangslage". Auf die starken Norweger Andreas Skoglund und Jens Luraas Oftebro hat Lamparter acht bzw. 14 Sekunden Vorsprung.
Nur zwei Sekunden Rückstand auf die Bronze-Medaille hat Thomas Rettenegger als Vierter, der bei seinem Sprung zwar die Tageshöchstweite lieferte, aber die Landung verpatzte. Sein Bruder Stefan startet von Rang elf in die Loipe und weist einen Rückstand von 1:08 Minuten auf: "Das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe."
Das Langlaufrennen startet um 13:45 (live ORF1).
