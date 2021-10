ÖSV-Jungstar Matej Svancer: Das eingebürgerte Freestyle-Wunderkind

Ehe Matej Svancer zu seinem Sprung ins Rampenlicht abhob, war er erstmal untergetaucht. In einer halben Stunde sollte die Weltcupsaison der Ski-Freestyler mit einem Big-Air-Bewerb in Chur eröffnet werden, doch vom 17-jährigen Salzburger war weit und breit keine Spur.

In alle Windrichtungen schwärmten die ÖSV-Betreuer aus, um ihren Schützling im Gewühl der 20.000 Fans zu finden. Am Ende trafen sie Matej Svancer in der Skateboard-Rampe an, wo der Wintersportler sich an Tricks auf dem Skateboard versuchte.