Arrivederci! In einer antiken Arena endete eine Olympia-Epoche

Seit Sonntag Abend sind auch die 25. Olympischen Winterspiele Geschichte. Spektakulär und farbenfroh, mit großem Aufwand, wunderschönen Bildern und Klängen endete das Großereignis in Italien, wie es vor etwas mehr als zwei Wochen begonnen hatte.

In der antiken Arena di Verona, in der einst Gladiatorenkämpfe stattfanden und wo im Normalfall Opernliebhaber auf ihre Kosten kommen, gaben auch noch einmal die Athleten den Ton an.