Arrivederci! In einer antiken Arena endete eine Olympia-Epoche
Mit einer gewaltigen Inszenierung endeten die 25. Olympischen Winterspiele in Verona.
Seit Sonntag Abend sind auch die 25. Olympischen Winterspiele Geschichte. Spektakulär und farbenfroh, mit großem Aufwand, wunderschönen Bildern und Klängen endete das Großereignis in Italien, wie es vor etwas mehr als zwei Wochen begonnen hatte.
In der antiken Arena di Verona, in der einst Gladiatorenkämpfe stattfanden und wo im Normalfall Opernliebhaber auf ihre Kosten kommen, gaben auch noch einmal die Athleten den Ton an.
Für die Österreicher, die im Medaillenspiegel Neunte wurden, trugen die „Goldenen“ Janine Flock und Alessandro Hämmerle die Fahnen. Dann hieß es „Arrivederci“. Bis 2030.
Wenn Frankreich wartet.
