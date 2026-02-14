Skeleton: Flock krönt Karriere mit Olympia-Gold

Janine Flock hat ihrer Karriere im Skeleton die Krone aufgesetzt. Zu 12 EM-Medaillen (4x Gold), drei WM-Medaillen (2x Silber, 1x Bronze) kommt nun die Olympiamedaille dazu – in Gold! Ein paar Läufe habe die 36-jährige Tirolerin gebraucht, um ihre Linie auf der „schönen, interessanten“ Olympiabahn zu finden, sagte Janine Flock vor dem Finale. Im Training zeigte sie, wie schnell sie sein kann – und machte in dem Tonfall weiter. Nach den ersten beiden Bewerbsläufen ging sie am Freitagabend als Halbzeitführende ins Bett. „Entspannt“, wie sie sagte. Sie wisse nämlich, dass sie „noch viel besser fahren“ könne.

Am Samstag lieferte sie im dritten Lauf exakt die gleiche Zeit wie im zweiten am Freitag und ließ Susanne Kreher 0,21 Sekunden hinter sich, die zuvor nur hauchdünn hinter ihr gelegen war. Auch die anderen deutschen Medaillenfavortinnen hielten Respektabstand. Im vierten und letzten Lauf fixierte sie als letzte Athletin schließlich den Olympiasieg. Erinnerungen Nach zwei Läufen vorne zu sein – das wusste sie – das ist noch nicht die halbe Miete. Zu präsent war bei ihr und ihrem Umfeld die Erinnerung an Pyeongchang 2018. Damals, als sie sogar nach dem dritten Lauf noch vorne gelegen war und am Ende Vierte wurde. „Natürlich hat das Spuren hinterlassen.“

In Peking 2022 hätte sie die Chance gehabt, sich mit einer Medaille über das Blech hinwegzutrösten, doch sie wurde nur Zehnte. Eine noch schlechtere Platzierung als bei ihren ersten Spielen in Sotschi 2014, als sie Neunte wurde.

Dennoch blieb Janine Flock vor ihren vierten Olympischen Spielen ruhig und abgeklärt. „Olympische Spiele sind etwas Besonderes“, sagte sie. „Es ist das größte und schönste Sportevent, das wir haben.“ Doch an der Medaille wollte sie ihre Zufriedenheit nicht festmachen. „Ob ich jetzt die Medaille habe oder nicht, ich bin danach der gleiche Mensch. Ich definiere mich nicht nur durch den Sport.“ Eine Olympia-Medaille sei nur eine „Draufgabe“, meinte sie im Vorfeld. Janine Flocks Saison war bis zum Jahreswechsel vielversprechend verlaufen. Pünktlich kam die 36-jährige Tirolerin in Olympiaform. Sie gewann zwei Weltcuprennen, wurde einmal Dritte und zweimal Vierte.

