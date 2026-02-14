Olympia-Skispringen: ÖSV-Star stürzt ab und verpasst das Finale

Doch schon nach dem ersten Durchgang ist klar, dass es für Stefan Kraft nichts wird mit seiner ersten olympischen Medaille in einem Einzel-Springen. Der 32-jährige Salzburger war mit „null“ Erwartung in den Bewerb gegangen. Und seine Befürchtungen wurden bestätigt.

Nach der Enttäuschung auf der kleinen Schanze wollten sich die ÖSV-Adler beim Bewerb auf der Großschanze rehabilitieren.

Nach dem Debakel auf der Normalschanze mit Platz 27, lief es auch auf der großen Schanze von Anfang an nicht. Der Salzburger kam im ersten Sprung nur auf Rang 37 und wird somit nicht noch einmal springen dürfen. Nur die Top 30 starten im zweiten Durchgang.

Kurz nach dem ersten Durchgang ereilte Daniel Tschofenig die bittere Nachricht: Der 23-Jährige wurde wegen eines nicht regelkonformen Schuhs disqualifiziert.

Klar in Führung nach dem 1. Durchgang lag der Japaner Ren Nikaido vor Domen Prevc (SLO) und Kristoffer Eriksen Sundal (NOR).

Die weiteren Österreicher lagen auf den Rängen 5 (Jan Hörl) und 7 (Stephan Embacher).