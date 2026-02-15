Wintersport

Olympia-RTL: Traumlauf von Brignone, ÖSV-Star Scheib weit zurück

Der Super-G-Olympiasiegerin gelang im ersten Riesentorlauf-Durchgang ein fast perfekter Lauf. Julia Scheib liegt nach einem Fehler nur auf Rang elf.
Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Run 1

Lange musste Italiens Ski-Star Federica Brignone auf ihre erste olympische Gold-Medaille warten, nun greift sie bereits nach ihrer zweiten. Nach dem Erfolg im Super-G greift die 35-Jährige auch im Riesentorlauf nach dem Sieg. Nach dem ersten Durchgang hat sie 34 Hundertstel Vorsprung auf die Deutsche Lena Dürr. Platz drei hat Landsfrau Sofia Goggia (+0,46 Sekunden) inne.

Für die Österreicherinnen lief es nicht ganz nach Wunsch. Die große Mitfavoritin Julia Scheib lag lange auf Kurs Richtung Führung, ein Fehler im unteren Abschnitt warf sie aber weit zurück. Als Elfte hat sie bereits 1,13 Sekunden Rückstand auf Brignone. Auf Bronze fehlen fast 7 Zehntel.

"Keine Ausrede" von Scheib

"Es gibt wenige Stellen, in denen ich meine Stärken ausspielen kann, aber das soll keine Ausrede sein." Scheib sprach vor dem Rennen davon, dass es viele Favoritinnen gebe und dass es ein "Battle" wird. 

Dass es so viele sein werden, die im zweiten Lauf um die Medaillen mitreden werden, hatten nicht alle am Schirm. "Das ist Olympia", sagt sie zur Halbzeit. Nina Astner (+1,24 Sekunden) und Stephanie Brunner (+1,74) liegen ebenfalls weit zurück.

