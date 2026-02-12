Gold für Ski-Star Brignone: Das Comeback dieser Olympischen Spiele

„Fede, Fede, Fede...“ tönte es von der Tribüne im Ziel der Tofana. Federica Brignone hat soeben im Super-G die erste Goldmedaille für das italienische Alpinski-Team bei den Olympischen Spielen in der Heimat gewonnen. Klar, dass da alle Register gezogen werden. Vor der Medaillenzeremonie im Zielraum fliegen die Jets mit der Tricolore – grün, weiß, rot schießt es aus den Düsen. Dazu die Hymne, alle singen mit. Das Ganze noch einmal sechs Minuten später, als Brignone mit der Goldmedaille neben Cornelia Hütter und Romane Miradoli auf dem Podium steht.

Die internationale Presse hatte sich auf eine andere Comeback-Story gestürzt vor diesen Olympischen Spielen. Doch Brignone hat etwas geschafft, was viele vor zwei Monaten noch gar nicht für möglich gehalten hatten. Nach Ablauf der vergangenen Saison – in der sie sich die Kristallkugeln im Gesamtweltcup, in der Abfahrt und im Riesentorlauf geholt hatte – hat sie sich bei den italienischen Meisterschaften im April eine mehrfache Fraktur des Waden- und Schienbeinkopfes zugezogen. Die kommende Saison schien gelaufen. Das große Ziel Heim-Olympia für die große Favoritin in weite Ferne gerückt.