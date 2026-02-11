Lindsey Vonns erstes Foto: Dritte Operation überstanden

Lindsey Vonn ist heute zum dritten Mal operiert worden. Seit ihrem schweren Sturz in der Abfahrt von Cortina, bei dem sie sich einen komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen hat, befindet sie sich in einer Klinik in Norditalien.

“Ich hatte heute meine dritte Operation, und sie ist erfolgreich verlaufen”, schreibt Vonn auf Instagram. Erfolg habe heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen. “Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut wird.”