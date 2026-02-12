Super-G: Hütter holt Bronze bei Brignones Gold-Sensation

Das letzte Speed-Rennen bei Olympia hatte es in sich. Beim anspruchsvollen und ausfallsreichen Super-G der Frauen überstrahlte die Goldmedaille von Federica Brignone alles. Die Italienerin hatte sich vor knapp einem Jahr schwer verletzt, hatte erst kurz vor Olympia ihr Comeback gegeben, weil sie ihre Heimspiele nicht verpassen wollte. Jetzt vergoldete sie das Comeback mit einer eindrucksvollen Fahrt, die Emotionen waren natürlich groß.

Hinter der zweitplatzierten Romane Miradoli jubelte Cornelia Hütter über Bronze. Die Steirerin holte bei ihrem wohl letzten Olympia-Auftritt ihre erste Medaille. Eine Hundertstel vor ihrer Teamkollegin Ariane Rädler. Die Vorarlbergerin kann Blech nach Gold in der Team-Kombi wohl verkraften. Hütter hatte nach Platz vier in der Abfahrt noch bittere Tränen geweint, jetzt die Erlösung.