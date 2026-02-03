Wo Österreich bei Olympia die größten Medaillen-Chancen hat

Die vom Österreichischen Olympischen Comité ausgegebene Zielmarke von 18 Medaillen ist ambitioniert, nach dem bisherigen Saisonverlauf aber durchaus realistisch. Österreich reist mit mehreren Titelkandidaten, zahlreichen Podesthoffnungen und nur wenigen reinen Außenseitern zu den Winterspielen nach Mailand/Cortina. Entscheidend wird sein, ob die Athleten ihre Form punktgenau abrufen können. Olympia war immer schon für Überraschungssieger gut. Sportart für Sportart zeigt sich drei Tage vor der Eröffnung der XXV. Winterspiele ein klares Bild. Biathlon Die größten Chancen liegen im Frauen-Team. Lisa Hauser hat mit einem Weltcupsieg und konstanten Spitzenplätzen rechtzeitig zu alter Stärke gefunden. Anna Gandler kann bei fehlerfreiem Schießen überraschen. Die Männer um Simon Eder kämpfen in erster Linie um Top-Ten-Ergebnisse.

Bob Katrin Beierl ist trotz ihres gebrochenen Mittelfußes Österreichs größte Hoffnung. Ihre Podestplätze im Monobob und die Nähe zur Weltspitze im Zweier sprechen für Medaillenpotenzial, ihr Gesundheitszustand bleibt jedoch ein Risiko. Markus Treichl empfahl sich mit Platz vier bei der Olympia-Generalprobe als Anwärter auf Edelmetall.

3 von 5 Sternen Eiskunstlauf Olga Mikutina geht als Einzelstarterin ins Rennen. Ein Vorstoß in die Top Ten wäre bereits ein Erfolg, Medaillen sind aber außer Reichweite.

0 von 5 Sternen Eisschnelllauf Gabriel Odor ist im Massenstart eine taktische Unbekannte mit Überraschungspotenzial. Vanessa Herzog hofft nach zwei undankbaren vierten Plätzen auf ihre erste Olympia-Medaille, muss diese jedoch aus einer schwierigen Saison mit zuletzt starken Rückenschmerzen heraus erkämpfen.

Freeski, Ski Freestyle und Ski Cross Matej Svancer gehört im Big Air und Slopestyle zu den Medaillenanwärtern, auch wenn die letzte Konstanz zuletzt noch fehlte. In den übrigen Disziplinen hofft Österreich auf Podestüberraschungen. Lara Wolf machte nach ihrem Comeback auf sich aufmerksam. Avital Carroll näherte sich im Buckelpistenbewerb dem Podest an. Im Ski Cross hoffen Sonja Gigler, Katrin Ofner und Johannes Aujesky nach Podestplätzen auf einen großen Coup.

3,5 von 5 Sternen Nordische Kombination Johannes Lamparter zählt erneut zu den Aushängeschildern. Als Gesamtweltcup-Führender und Saisonsieger reist er mit großen Medaillenambitionen an. Thomas Rettenegger präsentierte sich stärker denn je, wurde am Sonntag in Seefeld nur knapp besiegt. Sein Bruder Stefan deutete Podestform an. Hier ist Österreich breit aufgestellt.

Rodeln In kaum einer Sportart sind die Erfolgsaussichten größer. In allen fünf Bewerben stellt Österreich Medaillenanwärter, teils sogar Titelkandidaten. Besonders die Doppelsitzerinnen Selina Egle und Lara Kipp gelten als Podestgarantinnen. Im Einsitzer sind Jonas Müller, Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl jederzeit siegfähig. Auch im Frauenbewerb sowie bei den Männer-Doppelsitzern und der Teamstaffel bestehen sehr gute Chancen.

5 von 5 Sternen Shorttrack Der 25-jährige Olympia-Debütant Nicolas Andermann trainiert seit einiger Zeit in Italien. Medaillen sind nicht das primäre Ziel, Erfahrung sammeln zählt.

0 von 5 Sternen Skeleton Janine Flock zählt nach überstandener Verletzung erneut zu den Favoritinnen. Samuel Maier bewies mit Rang zwei bei der Generalprobe, dass er zur Weltspitze aufschließen kann. Auch im Mixed ist Österreich ein ernstzunehmender Kandidat.

4,5 von 5 Sternen

Ski alpin Mehrere österreichische Athletinnen und Athleten konnten in dieser Saison bereits Weltcupsiege feiern, nämlich Julia Scheib, Cornelia Hütter, Stefan Brennsteiner, Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz und Manuel Feller. Medaillenchancen bestehen ferner für Stefan Babinsky, Raphael Haaser, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Katharina Truppe, auch in der Team-Kombination.

5 von 5 Sternen Skibergsteigen Bei der Olympia-Premiere der Sportart zählen Johanna Hiemer und Paul Verbnjak im Mixed zum erweiterten Medaillenkreis. Hiemer besitzt zudem Chancen auf ein starkes Einzelresultat im Sprint.

3 von 5 Sternen Skilanglauf Teresa Stadlober ist die größte Hoffnung Österreichs in der Loipe. Ihre Saisonleistungen rechtfertigen Medaillenträume im Skiathlon und über 50 Kilometer. Mika Vermeulen und Benjamin Moser sind Kandidaten für gute Platzierungen.

2,5 von 5 Sternen

