Olympia-Geschichte: Als der Winter olympisch wurde

Als Toni Sailer im Februar 1956 in Cortina d’Ampezzo im Zielraum steht, sagt er wenig. Ein „eh gut gegangen“ ist überliefert. Kein Pathos, kein Triumphgeheul. Und das nach drei Siegen bei drei Starts – ein sporthistorisches Unikum.

Österreich, wenige Monate nach dem Staatsvertrag, findet im jungen Skifahrer mit den eisblauen Augen und der weißen Zipfelmütze ein Bild von sich selbst: leistungsfähig, modern, international anschlussfähig. Sailer wird zum „schwarzen Blitz aus Kitz“, zur Ikone, obwohl – oder gerade weil – er nur ein einziges Mal Olympiateilnehmer ist.

Jetzt, 70 Jahre später, kehrt die olympische Welt wieder nach Cortina d’Ampezzo zurück – im Rahmen der Olympischen Spiele von Mailand. Das Jubiläum lenkt den Blick auf eine Geschichte, die weit vor Sailer beginnt. Die Winterspiele entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, in einem Europa, das nach Normalität, Austausch und Versöhnung suchte.

Im Jänner 1924 trafen sich rund 250 Athleten aus 16 Ländern im französischen Alpenort Chamonix. Was zunächst „Internationale Wintersportwoche“ hieß, wurde erst später zu den ersten Olympischen Winterspielen erklärt. Lange war nämlich nicht klar, ob es im Winter Spiele in der antiken Tradition geben sollte.

Zu groß waren die Nordischen Spiele in Skandinavien, die keine Konkurrenz wollten, zu unwichtig der alpine Skilauf. „Außerdem war das olympische Projekt stark durch Pierre de Coubertin geprägt und der war kein Alpinist“, erzählt der Sporthistoriker Rudolf Müllner über den Erfinder der Olympischen Spiele. Erst mit seinem Rückzug aus dem Internationalen Olympischen Komitee war der Weg für ein Winterformat frei.

Premiere 1924

Die ersten Spiele hatten weder Glamour noch technische Perfektion, aber sie trugen die Hoffnung einer Generation in sich, die den Krieg hinter sich lassen wollte und auf Sport als Gegenentwurf setzte.

Chamonix kam ganz ohne Fernsehübertragungen aus, ohne präzise elektronische Zeitnahme. Es gab simple Eisbahnen, anfällige Naturstrecken und eine überschaubare Zahl an Ländern, Athleten und Sportarten: