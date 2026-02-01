Ein Jahrhundert Winterspiele: Verbrecher, Frühaufsteher und süße Prämien

Vor mehr als 100 Jahren fanden 1924 in Chamonix die ersten Winterspiele in Chamonix statt. In wenigen Tagen werden in Cortina/Mailand die XXV. Spiele eröffnet. 116 Medaillenentscheidungen in 16 verschiedenen Sportarten stehen auf dem Programm. Österreich wird durch ein 115-köpfiges Aufgebot vertreten. Von der Eröffnungsfeier in Mailand bis zur Abschlusszeremonie in Verona – die Winterspiele finden an insgesamt sieben verschiedenen Schauplätzen statt (siehe Grafik). Noch mehr Zahlen gefällig?

0,1 Punkte Vorsprung hatte Skispringer Thomas Morgenstern auf seinen Landsmann Andreas Kofler nach seinen Goldflügen auf der Großschanze 2006 in Turin. 1 Medaille holte Österreich 1984 in Sarajevo: Bronze für Anton Steiner in der Abfahrt. 3 Gegentore kassierte Kanadas Eishockey-Team 1924 auf dem Weg zu Gold (Torverhältnis 132:3).

5 Kilogramm Zucker erhielt Skifahrerin Erika Mahringer jeweils für ihre zwei Bronzemedaillen, die sie 1948 in St. Moritz im Slalom und in der Kombination holte. 6.30 Uhr war die Startzeit beim Doppelsitzer-Bewerb im Rodeln 1964 in Innsbruck. Wegen der warmen Temperaturen musste der Morgenfrost genutzt werden. Das Duo Josef Feistmantl/Manfred Stengl holte unter Ausschluss der Öffentlichkeit Gold für Österreich.

10,5 Jahre Haft fasste Wolfgang Schwarz 2007 wegen versuchter Anstiftung zur Entführung aus. Der Wiener hatte 1968 in Grenoble Gold im Eiskunstlauf gewonnen. 15 Jahre jung war Ingrid Wendl, als sie 1956 im Eiskunstlauf zu Bronze tanzte. Sie ist bis heute die jüngste rot-weiß-rote Medaillengewinnerin. 15 Medaillen hat die norwegische Langläuferin Marit Björgen gesammelt. Mit acht Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze ist sie die erfolgreichste Winterolympionikin. Mit sieben Medaillen (3/1/3) ist Kombinierer Felix Gottwald Österreichs erfolgreichster Olympia-Teilnehmer.

23 Medaillen holte Österreich bei den Winterspielen 2006 in Turin. Mit neun Mal Gold, sieben Mal Silber und sieben Mal Bronze waren es die erfolgreichsten Winterspiele für Rot-Weiß-Rot. Michaela Dorfmeister, Benjamin Raich und Thomas Morgenstern holten jeweils zwei Mal Gold. 40 Goldmedaillen hat Österreich bei Olympischen Spielen bislang im alpinen Skisport geholt. Im Skispringen und Eiskunstlauf waren es jeweils sieben, im Rodeln sechs und im Snowboard fünf.

