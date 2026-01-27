Österreichs goldene Snowboard-Stars tragen bei Olympia die Fahne
Die beiden Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl wurden nach der Olympia-Einkleidung als Fahnenträger von Österreich in Italien angekündigt.
Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen.
Das wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympioniken in Wien verkündet.
Gasser hatte 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils die Goldmedaille gewonnen, Karl vor vier Jahren in China
2022 in Peking waren Julia Dujmovits (Snowboard) und Benjamin Maier (Bob) für Österreich mit der Fahne unterwegs.
