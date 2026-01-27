Österreichs goldene Snowboard-Stars tragen bei Olympia die Fahne

Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen.

Das wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympioniken in Wien verkündet.