Renn-Abbruch! US-Star Lindsey Vonn vor Olympia gestürzt und verletzt

Das darf doch nicht wahr sein. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina steht das Antreten von Ski-Star Lindsey Vonn in den Sternen. Bei der verkürzten Abfahrt in Crans-Montana hatte Lindsey Vonn nach wenigen Sekunden 55 Hundertstelsekunden Vorsprung, doch sie stürzte nach einem weiten Sprung in einer Kompression und landete im Fangnetz. Die 41-Jährige griff sich an das linke Knie und konnte offensichtlich mit Schmerzen selbst ins Ziel fahren.

Vonn-Coach Aksel Lund Svindal gab erste Auskunft zum Zustand seines Schützlings: "Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie wird jetzt untersucht. Sie hat ein wenig Schmerzen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist."

Der erste Sturz betraf auch Österreichs Startläuferin Nina Ortlieb. Genau an jener Stelle, an der sie sich vor fünf Jahren schwer verletzt hatte, stürzte sie erneut und hatte Glück. „Ich bin in einem guten Winkel ins Netz geprallt und mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte sie. "Ich fühle mich gesund. Ich bin dankbar. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man so ins Netzt fliegt", sagte Ortlieb, die beim Sturz mit dem Rücken voraus in den Fangzaun flog und dabei auch noch ihre Beine durchstrecken konnte.