5:1 gegen Fehervar: Die Capitals starteten souverän

Mit einem überzeugenden 5:1 starteten die Vienna Capitals in die Best-of-three-Pre-Play-off-Serie gegen Fehervar. Somit können die Wiener schon am Freitag in Ungarn den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren.

Am Mittwoch zeigte sich einmal mehr, dass Eishockey manchmal ein seltsamer Sport sein kann. Da bekommt ein Team eine kleine Strafe und muss in Unterzahl für zwei Minuten vier gegen fünf Feldspieler agieren. Und in genau dieser Phase wird das vermeintlich unterlegene Team immer stärker. Denn plötzlich geht es nur noch um das gemeinsame Verhindern einer Torchance. In den zwei Unterzahlspielen im ersten Drittel holten sich die Vienna Capitals gegen Fehervar genau jenen Spirit, der in einer Play-off-Partie über Sieg und Niederlage entscheidet. Die Wiener gingen sehr aggressiv gegen die Ungarn vor, diese konnten in vier Minuten Powerplay keine nennenswerte Torchance herausspielen.