Ein körperliches Wrack: ÖSV-Star Feller beendet den Winter

Manuel Feller plagen gesundheitliche Probleme. Ein Leistenbruch und eine Schambein-Entzündung zwingen ihn zum vorzeitigen Saison-Aus.
Christoph Geiler
04.03.2026, 12:13

Der Olympia-Slalom (Ausfall im 1.Durchgang) war der letzte Auftritt von Manuel Feller in diesem Winter. Der Tiroler Skistar muss die Saison aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden.

Games Over: Die Tops und Flops der Olympischen Winterspiele

"Nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist“, erklärt der 33-Jährige, der heuer den Slalom von Kitzbühel gewinnen konnte.

Manuel Feller erfüllte sich heuer mit dem Sieg in Kitzbühel einen Lebenstraum

Manuel Feller glich in den letzten Wochen einem körperlichen Wrack. Es war fast ein Wunder, dass er zusammen mit Vincent Kriechmayr bei Olympia die Silbermedaille in der Team-Kombi gewinnen konnte.

Denn der Routinier wurde von Ischias-Problemen geplagt. Dazu kamen ein Leistenbruch und eine Entzündung des Schambeins

Die bevorstehende Pause wird Feller für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. 

Ziel ist es, vollständig zu genesen und optimal vorbereitet in die nächste Saison zu starten.

