Ein Olympiasieger bei der Junioren-WM: Das steckt hinter dem Plan

Skisprung-Star Stephan Embacher startet bei der Junioren-WM. Es geht nicht nur um eine Medaille, sondern vor allem um einen zusätzlichen Weltcup-Startplatz.
Christoph Geiler
04.03.2026, 10:00

Stephan Embacher ist der Senkrechtstarter dieses Winters

Es wäre langsam höchst an der Zeit, dass Stephan Embacher endlich einen neuen Kosenamen erhält. Einen, der wirklich zu ihm passt und die Erfolge des Tiroler Skispringers auch richtig würdigt.

Sensationsmann Embacher: Warum Bambi bei den Großen mitfliegt

Bambi wurde Embacher von seinen Kollegen bislang gerufen, weil er mit 20 Jahren der Jüngste im ÖSV-Team ist. 

Aber aus besagtem Bambi ist, um bei diesem Sprachbild zu bleiben, längst ein Platzhirsch in der Schanzenwelt geworden, der schon in seiner zweiten Saison nicht mehr wegzudenken ist.

Stephan Embacher (re.) gewann mit Jan Hörl Olympia-Gold im Super-Team-Bewerb

Stephan Embacher (re.) gewann mit Jan Hörl Olympia-Gold im Super-Team-Bewerb

Seit drei Wochen ist Stephan Embacher stolzer Besitzer einer Olympia-Goldmedaille (Sieg mit Jan Hörl im Superteam), eben erst zog er am Kulm eine Flugshow ab (zwei zweite Plätze) und wenn der junge Brixentaler in dieser Tonart weitermacht, wird er all seine prominenten Teamkollegen überflügeln und diesen Weltcupwinter als bester Österreicher abschließen.

Vierschanzentournee: Warum Stephan Embacher der Sieger der Herzen ist

Großer Auftritt

Stephan Embacher, der zwischen seinen Höhenflügen immer wieder für einen kurzen Sprung im Skigymnasium Stams vorbeischaut, wo er im Juni seinen Schulabschluss macht, ist mittlerweile die große Bühne gewohnt. 

Trotzdem taucht er nun weit abseits vom Rampenlicht am Lysgårdsbakken in Lillehammer auf, wo die besten Jungspringer der Welt um Medaillen rittern.

Erfolge mit Ablaufdatum: Nach diesen Spielen kommt es zum Umbruch

Da stellt sich für viele die berechtigte Frage: Was, bitteschön, hat ein Olympiasieger bei einer Junioren-WM verloren?

„Es ist überhaupt nicht gegen seinen Willen geschehen“, stellt Florian Liegl, der Nordische Direktor beim ÖSV, klar. „Stephan hatte immer vor, dort zu starten.

Große Mission

Denn auch wenn Stephan Embacher längst zum Kreis der Skisprungstars zählt, so hat er als Junior noch eine letzte Mission: Eine dritte Einzel-Goldmedaille nach 2024 und 2025 – damit würde dem Tiroler Senkrechtstarter der Sprung in die Geschichtsbücher gelingen.

Aber noch viel wichtiger wäre ein erfolgreiches Abschneiden im Einzelbewerb am Donnerstag für den ÖSV: Denn bei einem Medaillengewinn bei der Junioren-WM würde für das Team von Andreas Widhölzl ein zusätzlicher sechster Weltcupstartplatz für den Winter 2026/’27 abfallen.

Rückblick auf Olympia: Aufsteiger und Abstürze

Nur seiner Goldmedaille vor einem Jahr hatte es Embacher zu verdanken, dass er in dieser Saison überhaupt im Weltcup dabei sein konnte. Die Konkurrenz im ÖSV-Team ist so groß, dass selbst Topergebnisse oder vergangene Meriten keinen Startplatz garantieren.

Games Over: Die Tops und Flops der Olympischen Winterspiele

Die erhoffte Medaille liegt in Lillehammer freilich nicht zum Abholen bereit. Mit dem Polen Kacper Tomasiak hat Olympiasieger Stephan Embacher einen dreifachen Olympia-Medaillengewinner als Rivalen.

