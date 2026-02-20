Rückblick auf Olympia: Aufsteiger und Abstürze

Die ersten Olympischen Spiele als Nordischer Direktor verliefen für Florian Liegl erfolgreicher als seine ersten Weltmeisterschaften als Skispringer. 2003 waren Österreichs Adler in Val di Fiemme ohne Medaille geblieben und Liegl hatte auf der Normalschanze einen Sturz fabriziert. 23 Jahre später durfte der Tiroler in seiner Funktion als ÖSV-Direktor für die Kombinierer und Skispringer im Fleimstal vier Medaillen bejubeln.

Wer waren die Überflieger dieser Spiele, und wer erlebte bei Olympia eine Bruchlandung? Überflieger: Anna Odine Strom Doppelgold in den Einzelbewerben, Silber mit dem norwegischen Team – die 27-Jährige überflügelte die Dominatorin Nika Prevc und war in Predazzo die Königin der Lüfte.

Überflieger: Stephan Embacher Dass der 20-jährige Tiroler im Skispringen zu Höherem berufen ist, prophezeien die Schanzen-Insider schon lange, bei Olympia schlug dem Debütanten nun mit Teamgold an der Seite von Jan Hörl die große Stunde. Es wird nicht die letzte Trophäe in der Karriere von Stephan Embacher sein. Überflieger: Jens Luras Oftebro Der Norweger und die Olympischen Spiele – das ist eine Erfolgskombination. Im Fleimstal räumte der nordische Kombinierer groß ab und gewann in allen drei Bewerben Gold – damit hält Oftebro bereits bei vier olympischen Goldmedaillen und ist die Nummer eins der ewigen Bestenliste. Bruchlandung: Stefan Kraft 27. im Bewerb auf der Normalschanze, 36. auf der Großschanze – der dreifache Weltmeister torkelte bei diesen Winterspielen durch die Luft und lieferte zwei der schlechtesten Ergebnisse seiner erfolgreichen Karriere ab. Damit wartet Kraft immer noch auf seine erste Einzelmedaille bei Olympia.