Überraschung im Frauen-Finale: Rybakina besiegt Sabalenka in Melbourne

Jelena Rybakina
Mit einem Dreisatzsieg gegen Aryna Sabalenka holte sich Jelena Rybakina ihren ersten Titel bei den Australian Open.
Von Peter Karlik
31.01.26, 12:08

Die Australian Open 2026 enden bei den den Frauen mit einer Überraschung. Jelena Rybakina feiert einen 6:4, 4:6. 6:4-ERfolg gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und holte sich ihren ersten Sieg in Melbourne und ihren zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier nach jenem in Wimbledon 2022.

Rybakina überraschte die Favoritin im ersten Satz und gewann diesen mit 6:4. In einer extrem ausgeglichenen Partie schlug Sabalenka im zweiten Durchgang mit einem gewonnenen Break 6:4 zurück. 

Im gesamten Turnierverlauf vor dem Finale waren die Kontrahentinnen ohne Satzverlust geblieben.

Im Entscheidungssatz blieb es spannnend. Sabalenka holte früh das erste Break und ging 3:0 in Führung. Doch die Kasachin ließ nicht locker und schaffte im sechsten Game den Ausgleich zum 3:3. Rybakina stellte von 0:3 auf 5:3 und servierte bei 5:4 auf den Turniersieg auf. Auch das zehnte Game des dritten Satzes blieb spannend. Mit einem Service-Winner holte sich die starke Aufschlägerin ihren ersten Championship-Point und holte sich nach 2:18 Stunden mit einem Ass den Finalsieg gegen die große Favoritin.

