Es klingt ja wie ein Märchen oder zumindest wie eine feine Werbung für Getränkehersteller im Gesundheitsbereich. Carlos Alcaraz, der die beiden ersten Sätze gegen Alexander Zverev gewonnen hatte, bekam allem Anschein nach Ende des dritten Satz Krämpfe. Und ließ sich behandeln, trank Gurkenwasser und alles war wieder fein.

Nicht so für Gegner Alexander Zverev, der Deutsche war empört, und er war zu Recht empört. Auch wenn der Spanier nach dem Match sagte: "Ich wusste nicht, was es war", war es doch offensichtlich, dass es Krämpfe waren. Und warum trinkt der Weltranglisten-Erste danach Gurkenwasser, ein probates Mittel zur Krampfbekämpfung? Ein Krampf gilt aber nicht als Verletzung, sondern als Folge einer Erschöpfung, deshalb ist ein Medical Timeout nicht erlaubt.

Wie kannst du zulassen, dass sie ihn wegen ein paar Krämpfen behandeln. Das ist totaler Bullshit. Die ganze Zeit beschützt ihr diese beiden Typen. von Zverev über Alcaraz und Sinner

Alcaraz verlor den dritten Satz, auch den vierten und lag im fünften zurück um dann doch noch als fitterer Spieler im Endspurt 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 zu gewinnen. Hätte der als fairer Sportsmann bekannte Alcaraz eine Muskelverletzung gehabt, hätte er wohl nicht 5:27-Stunden rackern können.