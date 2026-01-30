Ende des dritten Satzes konnte Carlos Alcaraz kaum noch gehen, nun könnte er der jüngste Spieler der Geschichte werden, der alle vier Grand-Slam-Turniere gewinnt.

Und das nach einem Drama: Der Spanier gewann die ersten beiden Sätze gegen den deutschen Vorjahresfinalisten Alexander Zverev, wurde dann aber von Krämpfen geplagt. Am Ende siegte Alcaraz nach 5:27-Stunden doch noch 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.