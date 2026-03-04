Noch keine Absage: Turnier in den Emiraten nach Explosion unterbrochen

Es klingt wie ein Hohn. Wahrscheinlich ist es nur Dummheit. Während einige Tennis-Profis wie die Russen Daniil Medwedew oder Andrej Rublew in Dubai festsitzen, sollte in Fujairah , eine Hafenstadt, die ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt, ein Challenger ausgetragen werden. Und dieses wurde noch immer nicht endgültig abgesagt. Trotz Kriegszustand.

Unter anderem wurde das Erstrunden-Match zwischen dem Japaner Hayato Matsuoka und Daniil Ostapenkow aus Belarus am Dienstag gegen 13.00 Uhr Ortszeit unterbrochen. Im Internet verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie beide Spieler und der Schiedsrichter nach einer Explosion schnellstens den Platz verließen. Matsuoka postete das Video auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu, dass ein Alarm ausgelöst und das Spiel daraufhin unterbrochen worden sei.

Zumindest für den Mittwoch wurden sicherheitshalber alle Spiele abgesagt. Auch der ukrainische Profi Vladyslav Orlov, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, meldete sich nun zu Wort.„Alle Spieler wurden evakuiert und alle Partien wurden unterbrochen. Es ist noch unklar, ob das Turnier fortgesetzt wird“, sagte Orlov.