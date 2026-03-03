"Große Angst": Zahlreiche Stars sitzen im Nahen Osten fest, ein Österreicher hatte Glück
Es ist eine außergewöhnliche Situation. Keine gute. Zahlreiche Sportstars sitzen im Nahen Osten fest. Auch Tennisstars, wie der Russe Daniil Medwedew wissen nicht, wie es weitergeht.
Der US-Open-Champ von 2021 gewann am Samstag das ATP-500-Event von Dubai, weil sein Finalgegner Tallon Griekspoor wegen einer Verletzung nicht antreten konnte. Auch der Niederländer sitzt wie Medwedew in Dubai fest. "Niemand weiß, wann eine Abreise möglich sein wird. Es kann plötzlich so weit sein oder noch lange dauern", sagt Medwedew. Auch Medwedews Landsmann Andrey Rublew, der in Dubai trainierte, kommt nicht weg. Sie alle sollten in dieser Woche nach Indian Wells in Kalifornien reisen, wo das erste Masters-Turnier des Jahres ansteht.
Auch ein Challenger hätte diese Woche stattfinden sollen, die Spieler sitzen ebenfalls fest. Laut Berichten 40 beteiligte Personen befinden sich noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Holger Rune wollte ursprünglich am Sonntagmorgen von Doha (Katar) nach Los Angeles reisen. Der Däne befindet sich nach seinem Achillessehnenriss noch in der Reha und ließ sich dort behandeln. "Wir haben nicht viel geschlafen. Nachts wirkt alles noch brutaler, mit den Feuerbällen am Himmel und den wiederholten Einschlägen", berichtet seine Mutter Aneke Rune. "Mein Sohn hatte große Angst."
Andere Tennis-Stars, wie Alexander Bublik oder Felix Auger-Aliassime haben gerade noch den letzten Flug erwischt. Oft ist eine frühe Niederlage auch ein Glück: Österreichs Doppelass Lucas Miedler spielte mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral ebenfalls in Dubai. Das Duo scheiterte aber dieses Mal früh, Miedler flog am Donnerstag Richtung Österreich, am Dienstag geht es Richtung Indian Wells.
