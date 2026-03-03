"Große Angst": Zahlreiche Stars sitzen im Nahen Osten fest, ein Österreicher hatte Glück

Es ist eine außergewöhnliche Situation. Keine gute. Zahlreiche Sportstars sitzen im Nahen Osten fest. Auch Tennisstars, wie der Russe Daniil Medwedew wissen nicht, wie es weitergeht.

Der US-Open-Champ von 2021 gewann am Samstag das ATP-500-Event von Dubai, weil sein Finalgegner Tallon Griekspoor wegen einer Verletzung nicht antreten konnte. Auch der Niederländer sitzt wie Medwedew in Dubai fest. "Niemand weiß, wann eine Abreise möglich sein wird. Es kann plötzlich so weit sein oder noch lange dauern", sagt Medwedew. Auch Medwedews Landsmann Andrey Rublew, der in Dubai trainierte, kommt nicht weg. Sie alle sollten in dieser Woche nach Indian Wells in Kalifornien reisen, wo das erste Masters-Turnier des Jahres ansteht.

Auch ein Challenger hätte diese Woche stattfinden sollen, die Spieler sitzen ebenfalls fest. Laut Berichten 40 beteiligte Personen befinden sich noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.