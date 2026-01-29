Tennis

Emotionen und kein Handshake: Sabalenka im Finale der Australian Open

Kein Handshake: Switolina und Siegerin Sabalenka
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka schlug die Ukrainerin Elina Switolina nach 1:16 Stunden 6:2 und 6:3 und steht zum vierten Mal in Folge im Endspiel der Australian Open.
Von Harald Ottawa
29.01.26, 11:13

Viele Emotionen gab es im ersten Halbfinale der Australian Open. Und wieder kein Handshake. Aryna Sabalenka schlug  Elina Switolina klar 6:2, 6:3. Und die Ukrainerin blieb sich treu: Sie gibt nur wenigen Spielerinnen aus Belarus und Russland die Hand, nur denjenigen, die sich klar gegen den Krieg aussprechen. Während der Partie gab es einige Emotionen, schon am Beginn nach einem umstrittenen Ballwechsel.  

Australian Open: Topstars Alcaraz und Sabalenka im Halbfinale

Die belarussische Nummer eins lobte dennoch ihre Gegnerin: "Ich bin froh, dass ich es so klar gemacht habe, Elina hat sehr gutes Tennis gezeigt. Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg", sagt Sabalenka, die seit 2023 nur ein Match bei den Australian Open verloren hat. Die 27-Jährige blieb damit auch im sechsten Spiel ohne Satzverlust. 

Nach den Siegen 2023 und 2024 verlor sie im Vorjahr das Endspiel gegen die Amerikanerin Madison Keys. Am Samstag (9.30 Uhr MEZ, Servus TV) wartet nun die Siegerin der Partie zwischen Jelena Rybakina aus Kasachstan und US-Dame Jessica Pegula. 

Melbourne: Verletzung des Gegners rettet Djokovic, Sinner souverän

Und Elina Switolina bleibt wohl eine der besten Spielerinnen, die noch nie in einem Grand-Slam-Finale stand. Nun war zum vierten Mal in einem Halbfinale Endstation für die 31-Jährige, die aber zumindest wieder in die Top Ten einzieht - und das zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter. Kurzzeitig trainierte die Ukrainerin auch in Teneriffa bei Österreichs Toptrainer Günter Bresnik, der für einige Zeit ihren Ehemann Gael Monfils betreute. 

