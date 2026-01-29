Viele Emotionen gab es im ersten Halbfinale der Australian Open. Und wieder kein Handshake . Aryna Sabalenka schlug Elina Switolina klar 6:2, 6:3. Und die Ukrainerin blieb sich treu: Sie gibt nur wenigen Spielerinnen aus Belarus und Russland die Hand, nur denjenigen, die sich klar gegen den Krieg aussprechen. Während der Partie gab es einige Emotionen, schon am Beginn nach einem umstrittenen Ballwechsel.

Die belarussische Nummer eins lobte dennoch ihre Gegnerin: "Ich bin froh, dass ich es so klar gemacht habe, Elina hat sehr gutes Tennis gezeigt. Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg", sagt Sabalenka, die seit 2023 nur ein Match bei den Australian Open verloren hat. Die 27-Jährige blieb damit auch im sechsten Spiel ohne Satzverlust.

Nach den Siegen 2023 und 2024 verlor sie im Vorjahr das Endspiel gegen die Amerikanerin Madison Keys. Am Samstag (9.30 Uhr MEZ, Servus TV) wartet nun die Siegerin der Partie zwischen Jelena Rybakina aus Kasachstan und US-Dame Jessica Pegula.